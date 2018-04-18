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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: Başkan Trump ile ilişkilerimiz mükemmel

Nafiz ALBAYRAK / NEWYORK,() - Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağı konusunda Beyaz Saray ile ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley tarafından çelişkili açıklamalar yapılmasının ardından, Başkan Trump ile Haley'in aralarında...

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: Başkan Trump ile ilişkilerimiz mükemmel

Nafiz ALBAYRAK / NEWYORK,() - Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağı konusunda Beyaz Saray ile ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley tarafından çelişkili açıklamalar yapılmasının ardından, Başkan Trump ile Haley'in aralarında sorun olduğu tartışmalarına yol açarken, Haley Trump ile ilişkilerinin 'mükemmel' öldüğünü söyledi.
Haley, New York'ta BM Güvenlik Konseyi toplantısına girmeden önce, gazetecilerin 'Başkan Trump ile ilişkileriniz nasıl' sorusunu başparmağını havaya kaldırarak 'mükemmel' diye yanıtladı. Haley, kendisini yalanlayan türde açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow'un özürünü kabul edip etmediği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
Nikki Haley, geçtiğimiz günlerde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirileceğini açıklamış, ancak daha sonra ABD Başkanı Trump'ın Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow ABD Başkanı'nın Rusya'ya ek yaptırımlar getirmeyi ertelediğini duyurmuştu. Bu konudaki farklı açıklamalar, Washington'da tartışmaları da beraberinde getirdi. Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Haley ile ilgili "Bir anlık kafa karışıklığı olmuş olabilir" dedi. Haley'den Kudlow'a yanıt da gecikmedi. BM Temsilcisi Haley bir Amerikan televizyon kanalında yaptığı açıklamada Kudlow'a açıklamasına gönderme yaparak, "Kusura bakmasın ama benim kafam karışmaz" ifadesini kullandı. Kudlow, yaptırımlar konusunda son anda yapılan değişikliklerin Haley'e iletilmemiş olduğu gerekçesiyle "Haley'in kafası karışmış" sözleri ile ilgili Haley'den özür dilemişti.

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