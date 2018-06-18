ABD'nin Ankara Büyükelçisi belli oldu

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 18 Haziran () - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, Dışişleri Bakanlığı'nda 'Yakın Doğu İlişkileri'nden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapan DAvid M. Satterfield atandı.
Daha önce Lübnan, Msır, Irak ve Suudi Arabistan'da görev yapan Satterfield, Arapça ve Fransızca biliyor.
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 18 Haziran () - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, Dışişleri Bakanlığı'nda 'Yakın Doğu İlişkileri'nden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapan DAvid M. Satterfield atandı.