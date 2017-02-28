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ABD: Nemtsov'un ölümünden sorumlu olanlar cezalandırılsın

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Şubat () - ABD Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mark Toner, ABD’nin Rusya’ya Boris Nemtsov’un ölümünden sorumlu herkesin cezalandırılması çağrısında bulunduğunu bildirdi. Toner konuyla...

ABD: Nemtsov'un ölümünden sorumlu olanlar cezalandırılsın

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Şubat () - ABD Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mark Toner, ABD’nin Rusya’ya Boris Nemtsov’un ölümünden sorumlu herkesin cezalandırılması çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Toner konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rus muhalefetinin lideri Boris Nemtsov 27 Şubat 2015 tarihinde Kremlin’in yakınında öldürüldü. Bugün ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Thefft Nemtsov’un anısına Bolşoy Moskvoretskiy Köprüsü’nü ziyaret etti. Her ne kadar Boris Nemtsov ölmüş olsa da, onun ruhu daha demokratik ve parlayan topluluğun yeniden sağlanmasını isteyen her yaştaki Rus vatandaşının içerisinde yaşıyor. Biz bir kez daha Rus hükümetine Boris Nemtsov’un cinayetinin sorumlularının adalet önünde cezalarını çekmesi için çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Hatırlanacağı üzere, Boris Nemtsov’un anısına dün Rusya’nın birçok şehrinde yürüyüşler düzenlendi. Moskova’daki etkinliğe de yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

 

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