ABD'li Senatör McCain’den Komutn'a Suriyeli Kürtler sorusu

Nafiz Albayrak / New York, 10 Mart () - ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Partili Senatör John McCain, komitede soruları yanıtlayan Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel’e, ABD yönetiminin Suriyeli Kürtleri silahlandırmayı sürdürmesi durumunda gelecekte "bir tren kazası öngördüğünü" söyledi.

McCain, Votel’e sorularını yöneltmeden önce, "Suriye’de çok ilginç ve zorlayıcı bir durum var. Kürtlerle ilgili durum, bizim onlarla ilişkilerimiz, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile ilişkilerimiz, İncirlik Üssü’nü kullanmanın önemi, bizim Türkiye ile olan ilişkilerimizin önemi.Ben kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve Kürtlerin işe karıştırılmasına ve bizim onlara olan desteğimize şiddetle karşı" dedi.

Rakka’nın IŞİD’in elinden geri alınmasında Kürtlerin hızlandırıcı bir etken olacağını anladığını belirten McCain, "Ancak Kürtler ve Türkiye arasında bir çatışma çıkma olasılığının ayak sesleri geliyor; hepimizin IŞİD’i yenmeye çalışmamız ve onları Rakka’dan atmamız yerine" diye konuştu.

Sözlerinin ardından CENTCOM Komutanı Votel’e, "Bunu göz önüne almamız bir senaryo olarak görüyor musunuz?" diye sordu.

CENTCOM Komutan, McCain’in sorusuna, "Bay Başkan, evet görüyorum ve bunun ortaya çıkmasını önlemek içinde çalışmalar yapıyoruz" karşılığını verdi.

McCain bunun üzerine Votel’e, "Kendimizi bir tür acayip bir durumda buluyoruz; biz ve Ruslar, Türklere karşı müttefik olmuşuz gibi. Kürtleri de göz önünde bulundurunca bu doğru bir çıkarım mı?" sorusunu yöneltti.

Amerikalı komutan bu soruya da şu karşılığı verdi:

"Türklere karşı bir müttefiklik oluşturduğumuz gibi bir şey demezdim. Çıkarlarının ne olduğunu anlıyoruz; bizim birlikte çalıştığımız ortaklarımıza ilişkin kaygılarını da anlıyoruz. Türkiye bizim çabalarımızda yaşamsal önem taşıyan bir ortak. Onlar olmadan şimdi bulunduğumuz yerde olamazdık. Bizim çabalarımız bu gerilimi diyalogla, bilgiyle ve olasılıkları tanımlayarak aşıp, IŞİD’e karşı ilerlemeyi sağlamak, uzun süredir ilişkimiz olan ve NATO ortağımız Türkiye ile olan ilişkilere zarar vermeden."

Senatör McCain, "Sizin de bildiğiniz gibi biz Kürtlerle birlikte çalışıyoruz ve onları eğitiyoruz, etkili savaşçılar. Aynı Kürtler ki, Erdoğan onları terörist örgüt olarak tanımlıyor, bazılarına göre de Türkiye için IŞİD’den daha büyük tehditler; bu durumu kim çözecek?" dedi.

Komutan Votel’in, "Bu konuda askeri kanaldan olduğu kadar politik kanaldan da bir çaba gösterilmeli" sözlerinin ardından devreye giren McCain, "Erdoğan’ın bu konuyu ne kadar ciddiye aldığını anladığınızdan, Rakka’nın geri alınmasında Türkiye’nin oynadığı rolün öneminin anlaşıldığından emin değilim, özellikle İncirlik’in kullanılması ve Türkiye’nin işbirliğini gerektiren başka konularda. Bir şeyler değişmezse burada bir ‘tren kazası’ olacağını öngörüyorum. Yönetimin, Erdoğan’ın Kürtlerin teşkil ettiği tehdidi ne kadar ciddiye aldığını anladığından emin değilim" dedi.