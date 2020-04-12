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ABD'li hemşireden Covid -19 açıklaması: Her odada cansız bedenler var...

Koronavirüs (Covid-19) salgının yeni merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı her geçengün artıyor. New York'ta acil serviste görevli bir hemşirenin yaşadıklarını göz yaşı ile anlatması yürekleri burktu.

DIŞ HABERLER 12.04.2020, 17:13 12.04.2020, 17:55 Murat Aydın
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ABD'li hemşireden Covid -19 açıklaması: Her odada cansız bedenler var...

Koronavirüs (Covid-19) salgının yeni merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı her geçengün artıyor. New York'ta acil serviste görevli bir hemşirenin yaşadıklarını göz yaşı ile anlatması yürekleri burktu. Sosyal medyada adeta patlama yapan hemşirenin sözleri ABD'nin geldiği durumu ve yaşadığı sıkıntıları da gözler önüne seriyor.

Çin, İtalya, İspanya derken salgının yeni merkezi haline gelen ABD'de ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ekipman eksikliği de sağlık çalışanlarına büyük zorluk yaşatıyor.

Koronavirüs salgınının ön saflarında çalışan bir yoğun bakım hemşiresi, hastalarının çoğunun öldüğünü görünce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı, o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

35 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi D'neil Schmall, ölümcül salgınla mücadeleye yardım için 30 Mart'ta koronavirüs salgınının küresel merkez üssü haline gelen New York'a taşındı ve o zamandan beri yoğun bakımda COVID-19 hastalarının tedavisinde yer alıyor.

D'neil, bu süreç boyunca yaşadığı zorlukları, her hastasının odasına girdiğinde onun öldüğünü görmekten yıprandığını gözyaşları içinde Instagram hesabında anlattı.

D'neil yaşadıklarını konuşmakta zorlanarak şöyle anlattı:

'Bir odaya girip hastalarımı ölmüş halde görmekten çok yoruldum. Odaya giriyorsun ve orada bir cansız beden var. Girdiğin her odada cansız bedenler, cesetler görüyorsun. O insanların ailelerini aramak ve acı haberi vermek zorunda olmaktan yoruldum. Bu süreçte meslektaşlarım da hayatını kaybetti, bunu görmekten de yoruldum.'

"Geçtiğimiz gün arabada eve gidene kadar ağladım, şoför 'Hanımefendi iyi misin?' dedi. İnsanların bu işin ne kadar stresli olduğunu anladığını sanmıyorum. Dünyada buna benzer şeyler için eğitildim ama bu çok başka çok stresli. Herkes çok çalışıyor ama yapacak çok işimiz var. Biz de insan

'Eğer herhangi bir zaman başkalarına şefkat göstermenin uygun olacağını hissettiyseniz, o an bu andır. Şu anda hepimiz birbirimize şefkat göstermeliyiz. Şu an çok üzgünüm.'

'Annem Los Angeles'tan New York'a gelmemi hiç istememişti. Annemi veya kız kardeşini arayabileceğimi de düşünmüyorum, çünkü onları endişelendirmek veya üzmek istemiyorum.'

'İşin üzücü yanı, gerçekten kimsenin umursamadığını hissediyorum. Sanki kimse nasıl hissettiğimizi umursamıyor, çünkü bu bizim işimiz, bunun için yazıldın, değil mi? Herkese iyi şanslar diliyorum. Sanırım birlik olursak hepimiz başarabiliriz.'

D'neil, herhangi bir düzenleme yapmadan yayınladığı videosu ile insanların, sağlık çalışanlarının COVID-19 ile mücadelede yaşadıkları yıkıcı gerçekleri ve zorlukları anlamalarına yardımcı olmasını umduğunu belirtti.

Ölü sayısının her gün arttığı ABD'de salgının merkezi New York'ta kapasitesi dolan hastanelerde morglar da dolunca geçici morglar kurulmuş ancak bunların da yetmeyebileceği açıklanmıştı

Geçtiğimiz Perşembe günü Reuters'ın New York'un Hart ve Rikers Adası'nda drone ile çektiği görüntülerde, koronavirüs nedeniyle ölenler için toplu mezar kazıldığı ve üst üste tabutların konulduğu görülmüştü.

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