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ABD'li bilim insanları: Meme kanseri riskini beş yıl önceden tespit edebiliyoruz

Gonca YAĞCI, () - ABD’li bilim insanları meme kanserini beş yıl öncesine kadar saptayabilecek yapay zeka ile çalışan mamografi modeli ürettiklerini duyurdu. Araştırmanın detayı ve sonuçları Radyoloji dergisinde yayımlandı. Dünyanın...

ABD'li bilim insanları: Meme kanseri riskini beş yıl önceden tespit edebiliyoruz

Gonca YAĞCI, () - ABD’li bilim insanları meme kanserini beş yıl öncesine kadar saptayabilecek yapay zeka ile çalışan mamografi modeli ürettiklerini duyurdu.

Araştırmanın detayı ve sonuçları Radyoloji dergisinde yayımlandı.

Dünyanın en iyi teknoloji üniversitelerinden ABD’deki Massachusetts Institute of Technology’den araştırmacılar ile Massachusetts Hastanesi’nden doktorlar, ortaya çıkardıkları mamografi modeli sayesinde kadınların yakın gelecekte meme kanserine yakalanıp yakalanmayacaklarını tahmin edebilmelerini sağladı.

Üniversitesinin bilgisayar bilimleri ve yapay zekâ laboratuvarında geliştirilen ‘derin öğrenme modeli’ diğer eski metotların aksine, ırksal farlılıkları ortadan kaldırarak beyaz hastalarda olduğu kadar, siyahi hastalarda da güvenli bir şekilde sonuç verebiliyor.

Engadget.com sitesinin haberine göre, araştırmacılar Massachusetts Hastanesi’nde tedavi gören 60 binden fazla hastaya bakarak bu kadınlardan hangilerinin gelecek beş yıl içerisindeki taramalarında meme kanserine yakalanma riski taşıdıklarını tespit etti.

Ekibin ürettiği model hali hazırda kullanılan birçok yöntemden çok daha iyi tahminler yapabiliyor. Kanser hastalarından yüzde 31’ini en yüksek risk kategorisinde doğru olarak değerlendirirken, bu oran geleneksel yöntemlerde yüzde 18’de kaldı.

Derin öğrenme modeli insan gözünün göremeyeceği anormal ve karmaşık dokuları tespit edebiliyor.

Doktorlar bu verileri kullanarak kadınların meme dokularında hemen göze çarpmayan ancak meme kanserinin ilk aşaması olabilecek şekilleri tanıyan bir model geliştirdi.

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