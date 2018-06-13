ABD Kongresi’nde Türkiye karşıtı tasarı

Nafiz Albayrak / New York, 13 Haziran () - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Mississipi Senatörü Roger Wicker, ABD Kongresi’ne sunduğu tasarıda, Başkan Donald Trump’a, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere karşı yaptırımlar önerdi.

Dini özgürlükler, temel insan hakları ve özgürlüklere saygı gösterilmesi konularında Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Ukrayna’daki ayrılıkçı Rus güçlerini de kapsayan tasarıda, adı geçen ülkelerin dini özgürliklere saygı göstermedikleri öne sürüldü. Wicker, bu ülkelerin "Özel Olarak İzlenen Ülkeler Listesi"ne alınmasını istedi.

Tasarıya, Demokrat Parti New Hapshire Senatörü Jeanne Shaheen, Cumhuriyetçi Parti Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Arkansas Senatörü John Boozman, Colorado Senatörü Cory Gardner ile Oklahoma Senatörü James Lankford da destek verdi.

Wicker, adı geçen ülkelerin dini ve öteki temel özgürlüklere saygı gösterme konusunda AGİT yükümlülüklerini yerine getirmediklerini savundu.

Wicker, ABD Başkanı Donald Trump’a bu ülkelere karşı harekete geçme çağrısı yaptığı tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurucularımız dini özgürlüğü ülkemizin temel taşı olarak belirlemişti. Başkan Trump da bu mirası daha ileri taşıyor. Bu tasarı, bazı hükümetlerin özgürlükleri korumak yerine, özgürlükleri hedef alan ülkelere karşı bir eylem planı olma niteliğini taşıyor" dedi.

Tasarıda, ABD Başkanı Trump’ın dini özgürlükleri koruma görevi olduğuna değinilerek, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Türkiye’de tutuklu olarak yargılanan "Amerikalı rahip Andrew Brunson’un bu durumundan sorumlu olan Türk yetkililere ABD’ye giriş yasağı konması ve mali yaptırımlar uygulanması" isteniyor.