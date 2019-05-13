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ABD Kongresi: F-35 imalat hatası nedeni ile düştü

Erkan Öz, () - ABD Kongresi’ne bağlı müfettişler 2018‘de Güney Carolina eyaletinde düşen bir F-35 savaş uçağında problemin 'üretim hatasından' kaynaklandığını açıkladı.  Bloomberg’in haberine göre, Kongre’ye bağlı Devlet...

ABD Kongresi: F-35 imalat hatası nedeni ile düştü

Erkan Öz, () - ABD Kongresi’ne bağlı müfettişler 2018‘de Güney Carolina eyaletinde düşen bir F-35 savaş uçağında problemin 'üretim hatasından' kaynaklandığını açıkladı. 

Bloomberg’in haberine göre, Kongre’ye bağlı Devlet Hesap Verme Ofisi konu hakkında yayınladığı raporda “İmalat hatası, uçuş esnasında motora bağlı bir yakıt tüpünün parçalanmasına ve motorun güç kaynağının kesilmesine neden oldu” ifadelerine yer verildi.

Geçen yıl Eylül ayında meydana gelen kazanın ardından aynı tipteki tüm F-35’lerin uçuşları durdurulmuştu. Pentagon yetkilileri hatalı parçanın 117 adet F-35 uçağında değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu, tüm dünyadaki F-35’lerin %40’ı anlamına geliyor.

Kongre raporuna göre, uçağın motor sistemlerinin üreticisi United Technologies şirketine ait Pratt & Whitney firması F-35’in düşmesine neden olan üretim hatalarından sorumlu. Pilot kazadan kurtulmayı başarmıştı.

Pratt & Whitney motor teslimatlarında da sorun yaşıyor. Firma yıllık motor teslimatı sayısını 2012’de 41’den 2018’de 81’e yükseltti fakat geçen yıl yapılan bu teslimatların %86’sı zamanında gerçekleştirilemedi. Gecikmeler, parçaların kalitesinde yaşanan sorunlardan kaynaklandı. 2017’de motorlarda ortalama 777 kalite sorunu tespit edilirken; bu sayı 2018’de 941’e yükseldi.

F-35 Savaş uçağı, maliyetinin 428 milyar dolara kadar tırmanması ile Pentagon’un bugüne kadar gerçekleştirdiği en pahalı silah programı haline geldi. Nisan ayında Japonya’ya ait bir F-35A uçağı da düşmüş ve pilot kaybolmuştu. Uçağın enkazının ise sadece bir bölümü bulunabildi.

ABD F-35’leri aralarında İngiltere, İtalya Avustralya ve Türkiye’nin de bulunduğu müttefikleri ile birlikte dünya çapında 1500’den fazla tedarikçi firmanın katılımı ile üretiyor. Ancak ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde Türkiye’yi F-35 üretim programından çıkarmakla ve parası ödenip üretimi tamamlandığı halde TSK’nın satın aldığı F-35 uçaklarını teslim etmemekle tehdit ediyor.

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