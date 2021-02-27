ABD, Kaşıkçı cinayeti raporunu açıkladı: İşte Kaşıkçı cinayeti emrini veren isim

ABD, Kaşıkçı cinayetine dair istihbarat raporunu yayımladı: Operasyon Bin Selman'ın onayıyla yapıldı

ABD, Kaşıkçı cinayetine dair istihbarat raporunu yayımladı

Amerika Birleşik Devletleri, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili istihbarat raporunu yayımladı. Raporda, Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu belirtildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), 2018 yılında hazırlanan ancak Donald Trump yönetiminin kamuya açıklamadığı "Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunu" yayımladı.

Başta Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) olmak üzere ilgili istihbarat kurumlarının katkıda bulunduğu raporda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık." ifadesi yer aldı.

Ayrıca raporda, "Bu sonuca, Prens Muhammed bin Selman'ın, ülkede karar alma mekanizmalarını kontrol ettiği, cinayette Prens'in önemli bir danışmanının ve güvenlik ekibinin yer aldığı, Prens'in Kaşıkçı da dahil yurt dışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içerikli adımlar attığı gerçeklerini baz alarak ulaştık." bilgisi verildi.

Kaşıkçı raporu Biden-Selman görüşmesinin sonrasına ertelendi

Raporun kamuoyuyla dün paylaşılması bekleniyordu. Ancak, konuya yakın kaynaklar raporun açıklanmasının ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ile Kral Selman'ın telefon görüşmesi sonrasına ertelendiğini belirtmişti.

Dünkü telefon görüşmesinde bölgesel güvenliği ve ikili ilişkileri ele alan iki lider, Kaşıkçı cinayetine değinmedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın, konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.