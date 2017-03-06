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ABD istihbaratı ve FBI’dan Trump’a yalanlama

İstanbul, 6 Mart () – Cumartesi günü Donald Trump’ın Barrack Obama’nın Trump Tower’ın telefonlarını dinlediği iddia etmesi üzerine, ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) direktörü James Comey, Pazar günü adalet bakanlığından,...

ABD istihbaratı ve FBI’dan Trump’a yalanlama

İstanbul, 6 Mart () – Cumartesi günü Donald Trump’ın Barrack Obama’nın Trump Tower’ın telefonlarını dinlediği iddia etmesi üzerine, ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) direktörü James Comey, Pazar günü adalet bakanlığından, Barrack Obama’nın Trump’ın telefonlarının dinlemesi emrini verdiğini resmi olarak reddetmesini istedi. Bu yüksek mevkide olan bir emniyet görevlisinin ABD Başkanı’nın doğru söyleyip söylemediğini sorgulayacağı anlamına geliyor.

ABD seçimlerinde görevde olan Milli İstihbarat Teşkilatı (NIA) Direktörü James Clapper’da bu iddiayı reddederek, Trump Tower’ın telefonlarının dinlenmesi için herhangi bir mahkeme emri olmadığını söyledi. Clapper, “Seçilmiş başkan hakkında, ne aday olduğu zaman ne de kampanya döneminde bir dinleme operasyonu gerçekleştirilmedi.” dedi.

Comey bu iddianın yanlış olduğunu belirterek düzeltilmek zorunda olduğunu söyledi. Comey, iddianın FBI’ın yasalara karşı geldiğini ima etmesi sebebiyle, Adalet Bakanlığından bu iddiayı resmi bir dille yalanlamasını talep ediyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, 2016 seçimlerinden hemen sonra başlayan ve potansiyel olarak politik motivasyona sahip incelemelerle ilgili tedirgin edici raporlar olduğunu söyledi.

Trump ya da Spicer’ın herhangi bir kanıt sunmadığı iddialar, Obama’nın sözcüsü tarafından yalanlandı.

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