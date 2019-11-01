ABD, İran'a olan yaptırımlara inşaat sektörünü de ekledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın inşaat sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımların, ‘doğrudan veya dolaylı olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından kontrol edilen’ inşaat sektörü ve Tahran yönetiminin nükleer, askeri veya balistik füze programlarındaki dört ‘stratejik materyal’i hedef aldığı belirtildi.

Bakanlık sözcülüğünden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun söz konusu yaptırım kararını İran Özgürlük ve Silahsızlanma Yasası’na (Iran Freedom and Counter-Proliferation Act) uygun olarak aldığı vurgulandı. Bu kararla ayrıca, ‘İran’ın sivil nükleer programının korunması, silahlanma risklerinin azaltılması, İran’ın nükleer silahlarının ‘çıkış zamanlanmasını’ kısaltma gücünün kısıtlanması ve yönetimin silahlanma hassasiyeti bulunan bölgelerde yeniden yapılandırmaya gitmesinin engellenmesinin’ amaçlandığı ifade edildi.