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ABD ile Meksika arasında ‘duvar’ savaşı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’de ‘kanun hükmünde kararname’ ile eşdeğer olan başkanlık özel yetkisini kullanarak, Meksika ile ABD arasında duvar çekilmesini öngören kararına Meksika’dan...

ABD ile Meksika arasında ‘duvar’ savaşı

 ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’de ‘kanun hükmünde kararname’ ile eşdeğer olan başkanlık özel yetkisini kullanarak, Meksika ile ABD arasında duvar çekilmesini öngören kararına Meksika’dan tepki geldi.

Kararı tanımayacaklarını açıklayan Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Trump’ın iki ülke sınırına ördüreceği duvarın parasını ödemeyeceklerini söyledi.

Nieto, Trump'ın Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamasının ardından İspanyolca olarak yayınladığı video mesajda, Meksika'nın engellere ve duvarlara inanmadığını belirterek Trump'ın bu kararını kınadı.

Devlet Başkanı olarak Meksika ve Meksikalıların çıkarlarını savunacağını belirten Nieto, ‘Bir çok kez söyledim, Meksika hiçbir duvar için para ödemeyecek’ dedi. Nieto, 31 Ocak’ta Donald Trump ile ABD’nin başkenti Washington’da yapacağı görüşmenin, ABD’ye öncü olarak giden diplomatların vereceği raporlara göre gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belli olacağını söyledi.

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