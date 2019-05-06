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ABD Hava Kuvvetleri füze vuran lazer sistemini test etti

Amerikan Hava Kuvvetleri (USA Air Force), füzeleri vurmak için geliştirdiği lazer silah sistemlerinin başarıyla test edildiğini açıkladı.

ABD Hava Kuvvetleri füze vuran lazer sistemini test etti
Amerikan Hava Kuvvetleri (USA Air Force), füzeleri vurmak için geliştirdiği lazer silah sistemlerinin başarıyla test edildiğini açıkladı.

The Verge internet sitesi, Amerikan Hava Kuvvetleri Laboratuvarı’nın, lazer sistemini, geçtiğimiz Nisan ayında New Mexico’daki ‘White Sands Missile Range’ isimli ABD ordusu askeri test alanında başarıyla test ettiğini yazdı.

Habere göre, ‘Kendinden Korumalı Yüksek Enerjili Lazer Gösterici’  (SHiELD) adı verilen lazer sistemi, yerden sabitleniyor ve uçuş sırasındaki çoklu hava misillerini vurmak için kullanılıyor.

Başarılı deneme ile ilgili konuşan Tümgeneral William Cooley, bu denemenin enerji sistemlerini kontrol etmek ve düşman tehditlerine karşı korunmak içn büyük bir adım olduğunu söyledi.

Lazer sisteminin kesin ve beklemeksizin hedefleri vurduğu, pilotlara diğer hedefleri de kolaylıkla vurması için nişan almasını sağladığı ve sınırlı bir cephanesi olmadığı ifade edildi.

Amerikan Hava Kuvvetleri, söz konusu sistemle ilgili son birkaç yıldır üzerinde çalıştığı ve projenin 2016’da başladığını açıkladı.

Lazer sisteminin yakın gelecekte uçaklara monte edilerek; sistemin, uçağı saldırılardan korumak için kullanılması amaçlanıyor.

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