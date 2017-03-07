ABD, Güney Kore'ye anti balistik füze savunma sistemi yolluyor

Nafiz ALBAYRA/NEW YORK,() - KUZEY Kore'nin önceki gün Japon Denizi'ndeki 4 balistik füze denemesinin ardından, ABD Güney Kore'ye yerleştirilmek üzere anti balistik füze savunma sistemi yolladı.
Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin, ABD'nin Japonya'da bulunan üslerini vurmaya yönelik denemeler olduğu iddialarıyla birlikte, ABD de harekete geçti. ABD anti balistik füze savunma sistemini Güney Kore'ye yollama kararı aldı.
Nafiz ALBAYRA/NEW YORK,() - KUZEY Kore'nin önceki gün Japon Denizi'ndeki 4 balistik füze denemesinin ardından, ABD Güney Kore'ye yerleştirilmek üzere anti balistik füze savunma sistemi yolladı.