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ABD F-16 savaş uçağı, Japonya’da yanlışlıkla bomba bıraktı
ABD Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Japonya’nın kuzeyinde yaptığı eğitim uçuşunda yanlışlıkla bomba bıraktı. Bombanın, patlayıcı içermediği belirtildi. ABD Hava Kuvvetlerine ait ve Misawa ABD Hava Üssü’nden eğitim uçuşu...
DIŞ HABERLER 07.11.2019, 12:06
ABD Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Japonya’nın kuzeyinde yaptığı eğitim uçuşunda yanlışlıkla bomba bıraktı. Bombanın, patlayıcı içermediği belirtildi.
ABD Hava Kuvvetlerine ait ve Misawa ABD Hava Üssü’nden eğitim uçuşu havalanan F-16 savaş uçağı, Aomori kenti üstünde uçarken yanlışlıkla bomba bıraktı. Bombanın eğitim için kullanıldığını ve içerisinde patlayıcı bulunmadığı belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri Kuvvetleri Japonya Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bombanın herhangi bir hasara yol açmadığını ve can kaybına neden olmadığını belirtti. Öte yandan, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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