ABD, Dünya Sağlık Örgütü’nden resmen ayrıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüsü salgınıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) Çin ile işbirliği yapmakla suçladı ve ülkesini resmen DSÖ'den çekti. Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışan ve üye ülkelerin katılımlarıyla ayakta duran Dünya Sağlık Örgütü, ABD Başkanı Donald Trump’ın suçlamalarıyla şaşkınlığa uğramıştı.

DSÖ’nün Korona virüsü salgınının yayılmasında ihmali olduğunu iddia eden Trump, kurumu Çin ile işbirliği yapmakla itham etmişti.

Suçlamaları reddeden DSÖ yetkilileri salgın karşısında ellerinden geleni yaptıklarını belirtmişti.

Tartışmalar sürerken ABD Başkanı Trump, ülkesinin DSÖ’ye yaptığı maddi yardımları keseceğini ve DSÖ’den ayrılacağını açıkladı.

Trump bu vaadini akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

ABD, bir Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Dünya Sağlık Örgütü’nden resmi olarak çekildiğini ilan etti.