ABD Dışişleri Ramazan etkinliğini iptal etti
Amerika Birleşik Devletleri’nde her sene düzenlenen Ramazan etkinliği bu yıl yapılmayacak. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen Ramazan resepsiyonunu yapmayı reddetti Bakanlığın 18 yıldan bu yana...
27 Mayıs 2017 Cumartesi 12:06
Amerika Birleşik Devletleri’nde her sene düzenlenen Ramazan etkinliği bu yıl yapılmayacak. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen Ramazan resepsiyonunu yapmayı reddetti Bakanlığın 18 yıldan bu yana aralıksız düzenlediği ve ülkedeki Müslüman topluluklarının ileri gelenlerinin, diplomat ve üst düzey yetkililerin katıldığı Ramazan etkinliğinin bu yıl düzenlenmemesi kararı alındı.
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