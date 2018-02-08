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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson haftaya Amman, Ankara, Beyrut, Kahire ve Kuveyt turunda

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Şubat  () –  ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson gelecek hafta Ürdün, Türkiye, Lübnan, Mısır ve Kuveyt’te resmi ziyaretlerde bulunacak. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 11-16 Şubat...

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson haftaya Amman, Ankara, Beyrut, Kahire ve Kuveyt turunda

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Şubat  () –  ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson gelecek hafta Ürdün, Türkiye, Lübnan, Mısır ve Kuveyt’te resmi ziyaretlerde bulunacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 11-16 Şubat tarihlerinde beş farklı ülkede ziyaretler gerçekleştirecek olan Tillerson Amman, Ankara, Beyrut, Kahire ve Kuveyt şehirlerinde resmi temaslarda bulunacak.
Açıklamaya göre Türkiye’ye de gelecek olan Tillerson üst düzey Türk yetkilileriyle bazı ikili ve bölgesel konuları görüşecek. Ürdün’de Kral 2. Abdullah ibn Al-Hussein ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al-Safadi ile görüşecek olan Tillerson, Beyrut’ta Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Başbakan Saad Hariri ve Meclis Sözcüsü Nabih Berri ile görüşecek. Tillerson Mısır’da da üst düzey yetkililerle görüşüp ABD-Mısır ortaklığını görüşecek.
Tillerson liderliğindeki ABD Dışişleri Bakanlığı Kuveyt’te IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’nı da yönetecek ve Irak’ın Yeniden İnşası Konferansı’na katılacak.
Üç gün sürecek olan Irak’ın Yeniden İnşası Konferansı’nda özel sektör yatırım fırsatları ve Irak için yapılabilecek uluslararası destekler görüşülecek.

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