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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Netanyahu, “Pompeo ile ittifakımızı, bölgeyi ve birlikte yaşadığımız çeşitli zorlukları güçlendirmek için önemli tartışmalar yaptık” dedi. İsrail...
DIŞ HABERLER 18.10.2019, 12:52
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Netanyahu, “Pompeo ile ittifakımızı, bölgeyi ve birlikte yaşadığımız çeşitli zorlukları güçlendirmek için önemli tartışmalar yaptık” dedi.
İsrail Başbakanlık resmi sosyal medya hesabındaki paylaşımda, “Bakan Pompeo, Kudüs'e tekrar hoş geldiniz. Pompeo ile ittifakımızı, bölgeyi ve birlikte yaşadığımız çeşitli zorlukları güçlendirmek için önemli tartışmalar yaptık. İsrail’e verdiğin tutarlı destek için size ve başkana teşekkür etmek istiyorum. Orta Doğu bir sıkıntı ve türbülans denizidir, ancak öne çıkan bir şey varsa, Amerikan-İsrail ittifakının yeteneği, istikrarı ve gücüdür” ifadeleri kullanıldı.
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