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ABD Dışişleri Bakanı Kerry, "Suriye barış görüşmelerini destekliyoruz"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Ocak () - ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD’nin Rusya, Türkiye ve İran ile Suriye barış süreci konusunda yarışmadığını, bu ülkelerin gösterdiği çabalarını desteklediğini dile getirdi. Kerry, “Yarışmıyoruz,...

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, "Suriye barış görüşmelerini destekliyoruz"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Ocak () - ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD’nin Rusya, Türkiye ve İran ile Suriye barış süreci konusunda yarışmadığını, bu ülkelerin gösterdiği çabalarını desteklediğini dile getirdi.

Kerry, “Yarışmıyoruz, Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye görüşmeleri konusunda gösterdiği çabaları destekliyoruz“ diye konuştu. Kerry, son günlerde Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanları Segey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu ile Astana’da düzenlenecek görüşmelerin Cenevre’de Suriye barış süreci görüşmelerine nasıl yardım edebileceği konusunda telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Hatırlanacağı üzere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Astana’da Suriye görüşmelerine devam etme konusunda uzlaşmaya vardığını açıkladı. Putin, yeni görüşme noktasının Cenevre görüşmelerine destek olabileceğini dile getirdi.

Astana görüşmelerinin 23 Ocak tarihinde düzenlenmesi bekleniyor. BM’nin Suriye özel temsilcisi Steffan de Mistura’nın başkanlığındaki Cenevre görüşmelerinin yeni aşamasının 8 Şubat tarihinde olması planlanıyor.

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