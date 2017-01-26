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ABD'den vatandaşlarına Türkiye için yeni seyahat uyarısı

İstanbul, 26 Ocak () - ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını, "olası Türkiye ziyaretlerini gözden geçirmeleri" konusunda uyardı. Bakanlık web sitesinde yayımlanan uyarı yazısında; ABD vatandaşları, artan terör...

ABD'den vatandaşlarına Türkiye için yeni seyahat uyarısı

İstanbul, 26 Ocak () - ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını, "olası Türkiye ziyaretlerini gözden geçirmeleri" konusunda uyardı.

Bakanlık web sitesinde yayımlanan uyarı yazısında; ABD vatandaşları, artan terör eylemlerine dikkat çekilerek, Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine gitmekten kaçınmalarını tavsiye edildi.

Bakanlık ayrıca, ABD devlet görevlilerinin İstanbul ve Türkiye’nin Güneydoğu bölgesine yapacakları resmi ziyaretlere kısıtlamalar getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki terör saldırılarının büyük etkinlikler, turistlerin yoğun olduğu yerler, restoranlar, gece kulüpleri, ibadethaneler ve çeşitli ulaşım merkezlerinde gerçekleştirildiğini ve özellikle yabancıların cinayet ve adam kaçırma eylemlerinde hedef alındığını belirti.

Bakanlık vatandaşlarına, kişisel güvenlik önlemlerini gözden geçirmelerini, yerel haber kaynaklarını takip etmeleri ve her an tetikte olmalarını önerdi.

 

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