ABD'den Türkiye'ye: Afrin'e operasyon yapmayın

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 19 Ocak () - ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye Afrin'e operasyon düzenlememesi çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen, "Türkiye, Suriye'nin Afrin kanton bölgesini işgal edecek gibi duruyor. Siz de böyle mi görüyorsunuz, bu konudaki yorumunuz nedir" sorusuna verdiği yanıtta, "Durumun böyle olacağını kesinlikle bilmiyoruz. Türklere kesinlikle bu tür bir girişimde bulunmamaları çağrısı yapıyoruz" dedi.

Suriye'de herkesin DEAŞ'a odaklanmasını istediklerini vurgulayan Nauert, "Irak'ın referanduma gittiği zaman da söylediğimiz gibi, herkes gözünü aynı hedefe yöneltmeli. Odak noktasının IŞİD olması gerek. Biz şiddete başvurulmamasını ve IŞİD'e odaklanmaya devam edilmesini istiyoruz" dedi.

ABD'nin Suriye'de yeni sınır güvenlik gücü kurmayı planladığı haberlerle ilgili soruları da yanıtlayan Nauert, gerek Savunma Bakanlığı gerekse Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un bu konuya açıklık getirdiklerini söyledi. Nauert, "Türk Dışileri Bakanı, sizin bu konudaki açıklamalarınızın tatmin edici bulmadıklarını söyledi. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusuna da "Öyle mi, tatmin etmedi mi demiş? Bundan haberim yok. Ama sözünü ettiğiniz Türk böyle hissediyorsa üzüldüm. Dışişleri Bakanımız Tillerson dün bu konuya değindiği açıklamasında birinin açıkça yanlış konuşmuş olmasının talihsiz olduğunu söyledi. Birisinin durum hakkında yanlış konuştuğunu açıkça belirtti. Bu, Amerika'nın dahil olduğu bir iç güvenlik gücü. Suriye'de bulunmamızın ana nedeni, IŞİD ile mücadele. Bu değişmedi. Oradaki ana odak noktamız bu" karşılığını verdi.

Tillerson'ın dün yaptığı açıklamayı gündeme getiren Nauert, "Hiçbir şekilde sınır güvenlik gücü oluşturmuyoruz. Ne yaptığımızı Türklere söyledik. Amacımız IŞİD güçlerinden arındırılan bölgelerde, yerel güçlerin güvenliği sağlamasına yönelik. Bu sadece daha fazla eğitim ve IŞİD'in kaçış rotalarını engellemeye çalışmaktan ibaret" dedi.

Nauert, ABD ile Türkiye arasında yeni bir gerilime yol açan, Suriye'de YPG ve PYD güçlerinden yeni bir sınır gücü oluşturulacağı yönündeki açıklamalara yönelik olarak "Kimin yanlış konuştuğu konusunda isim vermeyeceğim. İnsanlar hata yapar, hepimiz hata yaparız" diye konuştu.



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