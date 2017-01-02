ABD Demokrat Partisi: Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanmalı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Ocak () - Cumhuriyet ve Demokrat Parti kongre üyeleri Washington’un siber ataklar sebebiyle suçladığı Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğini düşünüyorlar.

ABD Kongre üyesi Demokrat Partisi’ni temsil eden Adam Schiff konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Daha fazlasını yapmanız gerektiğini düşünüyoruz. Gerçeği söylemek gerekirse, Rusya’ya uygulanan önlemlerin gerekli kısıtlayıcı etkiyi yaratacağını düşünmüyorum” dedi.

Schiff sadece demokrat parti üyelerinin değil cumhuriyet parti üyelerinin de Rusya’ya yeni yaptırımların uygulanması gerektiğini düşündüğünü belirterek, “Cumhuriyet Partisi üyelerinin de daha güçlü yaptırım paketi oluşturmak için birleştiklerini göreceksiniz. ABD Başkanı olacak Donald Trump, Barack Obama’nın uyguladığı yaptırımları kaldırmaya çalışırsa kongre daha kararlı eylemler uygulayacak” dedi.