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ABD'deki sokak eylemleri AVrupa'ya yansıdı... Londra’da binlerce insan sokağa döküldü!
ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan ırkçılık karşıtı protestolar farklı ülkelerde de devam ediyor.
DIŞ HABERLER 06.06.2020, 22:57 Murat Aydın
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ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan ırkçılık karşıtı protestolar farklı ülkelerde de devam ediyor.
Londra'nın Parlamento Meydanı'nda bugün toplanan binlerce insan ABD'de süregelen eylemlere destek verdi.
George Floyd sloganlarıyla yürüyüşe geçen kalabalık, Parlamento Meydanı'nda dizüstü çökerek “Black Lives Matter” hareketine destekledi.
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