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ABD'de Yüksek Mahkeme Trump'ın seyahat yasağını onayladı

Nafiz Albayrak / New York, 26 Haziran () - Federal anlamda en üst düzeydeki hukuksal kurumu olan Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağına onayladı. Yüksek mahkeme üyesi dokuz yargıçtan dördü karara karşı çıkarken,...

ABD'de Yüksek Mahkeme Trump'ın seyahat yasağını onayladı

Nafiz Albayrak / New York, 26 Haziran () - Federal anlamda en üst düzeydeki hukuksal kurumu olan Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağına onayladı.
Yüksek mahkeme üyesi dokuz yargıçtan dördü karara karşı çıkarken, beş yargıç seyahat yasağında Trump'ı destekledi. Yüksek Mahkeme'nin aldığı karara Trump bile şaşırdı ve Twitter üzerinden, "Yüksek Mahkeme Trump'ın seyahat yasağını destekledi. Wow!" diye mesaj paylaştı.
ABD Başkanı Trump, seçimlerden hemen sonra yedi ülkeye yönelik seyahat yasağını içeren bir kararname imzalamıştı. Düzenlemenin yargı tarafından durdurulmasının ardından tasarı tekrar hazırlanmış, Irak vize yasağı uygulanacak ülkeler arasından çıkarılmıştı.
İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemenli kişilere yönelik vize ve seyahat yasağının kısmen uygulanmasına izin verilmiş, karar ABD genelinde geniş çaplı protestolara yol açmıştı.

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