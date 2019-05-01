ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 3 yaralı

ABD,() - ABD'nin Kuzey Karolina eyâletinin Charlotte kentinde bulunan Kuzey Karolina Üniversitesi'nde silahlı bir kişinin açtığı ateş sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Polisin saldırganı gözaltına aldığı belirtiliyor.
ABD,() - ABD'nin Kuzey Karolina eyâletinin Charlotte kentinde bulunan Kuzey Karolina Üniversitesi'nde silahlı bir kişinin açtığı ateş sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Polisin saldırganı gözaltına aldığı belirtiliyor.
01 Mayıs 2019 Çarşamba 01:46
ABD,() - ABD'nin Kuzey Karolina eyâletinin Charlotte kentinde bulunan Kuzey Karolina Üniversitesi'nde silahlı bir kişinin açtığı ateş sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Polisin saldırganı gözaltına aldığı belirtiliyor.
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