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ABD'de üniversite saldırganı 'eski öğrenci' çıktı

 ABD’de Kuzey Karolina Üniversitesi’nde (UNC) 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan saldırganın, aynı okulun 'eski öğrencisi' olduğu ortaya çıktı.

ABD'de üniversite saldırganı 'eski öğrenci' çıktı

 ABD’de Kuzey Karolina Üniversitesi’nde (UNC) 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan saldırganın, aynı okulun 'eski öğrencisi' olduğu ortaya çıktı.

ABD polisi, soruşturması süren saldırganın 2 cinayet 4 cinayete teşebbüs suçundan yargılanması için dosyasının hazırlandığını duyurdu.

ABD basını, 22 yaşındaki Trystan Terrell isimli saldırganın aynı okulda tarih bölümündeyken dönem başında okulu bırakmış olduğunu duyurdu. 

SALDIRI 17:00 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde yer alan Charlotte şehrindeki Kuzey Karolina Üniversitesi’nde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı yerel saatle 17:00 sıralarında meydana geldi. Charlotte-Mecklenburg polis departmanı, 22 yaşındaki Trystan Terrell isimli saldırganın olay yerinde gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ayrıca, sağlık biriminin yaptığı açıklamaya göre yaralananlardan 3’ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.

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Abdüniversiteye SaldırıKuzey Karolina Üniversitesi
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