ABD'de Türk restoranında yangın

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Nisan () - ABD'nin New Jersey eyaletinde bir Türk restoranının bulunduğu binada dün akşam çıkan yangında can pazarı yaşandı. Alevlerin sardığı, Beyoğlu adlı restoranın üst katında bulunanlar balkonlardan...

10 Nisan 2018 Salı 07:10