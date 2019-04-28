ABD'de sinagogda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

ABD () –ABD'nin San Diego kentinde, bir sinagogda silahlı saldırı olduğu, saldırıda 1 kişinin öldüğü, en az 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Şüphelinin internette yayınladığı mektupta, Christchurch saldırılarına övgüler olduğu belirtildi.

Saldırı, ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrinde, yerel saatle 11.30'da meydana geldi. ABD basını, Congregation Chabad adlı sinagogda silahlı saldırı olduğu, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 3 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yetkililerin, saldırıyı 'nefret suçu' olarak nitelendirdikleri belirtildi.

ŞÜPHELİ MEKTUBUNDA YENİ ZELANDA’DAKİ SALDIRILARI ÖVDÜ

Yerel medya, saldırının şüphelisinin 19 yaşında California Eyalet Üniversitesi’nde okuyan John Earnest olduğunu belirtirken; yetkililerin saldırıyı ‘nefret suçu’ olarak tanımladıklarını duyurdu. Şüphelinin internet üzerinden yayınladığı mektupta, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde gerçekleşen, 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısına ve Pensilvanya eyaletinde yer alan Pittsburgh şehrindeki bir sinagoga gerçekleştirilen ve 11 kişinin öldüğü saldırıya övgüler olduğu belirtildi. Ayrıca, şüphelinin 24 Mart’ta San Diego’da gerçekleşen cami kundaklama suçunu üstlendiği belirtildi.