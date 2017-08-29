ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

ABD'nin Yeni Meksika eyaletine bağlı Clovis kentinde bir kütüphanede meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.



Görgü tanıklarının anlatımlarına ve Amerikan medyasına yansıyan bilgilere göre, Clovis-Carver Halk Kütüphanesi'ne gelen silahlı bşr kişi sağa sola ateş etmeye başladı. Kütüphanede bulunan kişiler canlarını kurtarmak için uğraşırken, kütüphane çevresi kısa sürede polis, ilk yatdım ve itfaiye ekipleri tarafından sarıldı. İlk gelen bilgilere göre silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Polis saldırganın etkisiz hale getirilerek yakalandığını açıkladı.