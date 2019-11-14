ABD'de Senatör Lindsey Graham, sözde Ermeni Tasarısını bloke etti

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sözde Ermeni soykırımı olarak adlandırılan tasarının senatoda tanınmasını sağlayacak oylamayı bloke etti.Osmanlı İmparatorluğu'nun 1915'te Ermenilere karşı sözde soykırım gerçekleştirdiğini tanıyan tasarı olarak kabul edilen 296 No'lu tasarının oylanmasına karşı görüş bildiren Senatör Graham, oylamayı bloke etti. Graham oylamaya karşı gelerek "Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli" açıklamasında bulundu.

Tasarı Genel Kurul'a Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından sunulmuştu,