ABD'de seçimde sona gelindi... Hangi aday önde

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkanlık seçiminde oy sayımı devam ediyor. Oy sayımının devam ettiği, Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia'da Cumhuriyetçi aday Trump seçimleri önde götürüyor. Fakat Biden Michigan ve Wisconsin eyaletlerini kazanarak, başkanlık yolunda büyük avantaj elde etti. ABD Başkanlık seçimlerinde 270 delege sayısına ulaşan aday seçimi kazanmış olacak. Peki ABD Başkanlık seçimleri son dakika saat kaçta belli olur? İşte 2020 ABD seçimleri sonuçlarında son durum...

ABD'de milyonlarca kişi yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Koronavirüs salgınının gölgesinde yapılan seçimlerde 100 milyona yakın kişi posta yoluyla oy kullanırken, seçimlerde katılım rekoru kırılması bekleniyor. Açıklanan son verilere göre, Joe Biden 264, Donald Trump ise 214 delegeyi garantilemiş durumda. Postayla verilen oyların sonradan sayılması nedeniyle son bölümde farkı kapatan ve birçok kritik eyalette öne geçen Joe Biden, yarışı bir adım önde götürüyor. Son olarak Joe Biden Wisconsin'i ve Michigan'ı kazanırken, Pennslyvania ve Nevada'dan gelecek sonuçlar kritik önem taşıyor.

Peki ABD seçim sonuçlarında kazanan Trump mı, Biden mı oldu? İşte 2020 ABD seçimleri sonuçları...

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

TSİ 08.25 itibariyle Joe Biden 264, Donald Trump ise 214 delegeyi garantilemiş durumda. Biden'ın 6 delege daha kazanması durumunda ABD Başkanlık seçimlerini kazanmış olacak

BİDEN: EN BÜYÜK ZAFERLERDEN BİRİNİ KAZANACAĞIZ

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER: Tennessee (11 delege),Mississippi (6 delege),Oklahoma (7 delege),Alabama (9 delege),Kentucky (8 delege),West Virginia (5 delege),Güney Carolina (9 delege),Arkansas (6 delege),Indiana (11 delege),Wyoming (3 delege),Kuzey Dakota (3 delege),Güney Dakota (3 delege),Nebraska (5 delege),Louisiana (8 delege),Kansas (6 delege),Missouri (10 delege),Utah (6 delege),Idaho (4 delege),Montana (3 delege),Ohio (18 delege),Iowa (6 delege),Florida (29 delege),Teksas (39 delege),Maine (1 delege) Toplam: 214 delege

BIDEN HANGİ EYALETLEDE KAZANDI: Vermont (3 delege),Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege),Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege),Delaware (3 delege),Maryland (10 delege),Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege),New York (29 delege),New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege),Colorado (9 delege),California (55 delege),Oregon (7 delege),Washington (12 delege),New Hampshire (4 delege),Minnesota (10 delege),Arizona (11 delege),Maine (3 delege),Wisconsin (10 delege),Michigan (16 delege) Toplam: 264 delege

SAYIMIN DEVAM ETTİĞİ EYALETLER:

Kuzey Carolina (15 delege): Biden: % 48.7 / Trump: %50.1 / Oyların yüzde 95'i sayıldı.

Georgia (16 delege): Biden: % 48.33 / Trump: % 50.45 / Oyların yüzde 94'ü sayıldı.

Pennsylvania (20 delege): Biden: %47.4 / Trump: %51.4 / Oyların yüzde 86'sı sayıldı.

Nevada (6 delege): Biden: %49.3 / Trump: %48.7 / Oyların yüzde 86'si sayıldı

Alaska (3 delege): Biden: %33 / Trump: %62.9 / Oyların yüzde 56'sı sayıldı