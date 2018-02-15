ABD'de lisede silahlı saldırı: (4)

17 ÖLÜ, 14 YARALI

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 14 Şubat () - ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Ölenlerinin çoğunun öğrenci olduğu kaydedildi.

Ayrıca, olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltın alınan saldırganın ise 19 yaşındaki Nicolaz Cruz olduğu belirlendi. Saldırganın terör estirdiği okuldan mezun olduğu bildirildi. Cruz'un saldırıyı neden yaptığı ise henüz netlik kazanmadı.

FOTOĞRAFLI