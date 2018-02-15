Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 14 Şubat () - ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıdan kaçarak kurtulan öğretmen Melissa Falkowski, saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü ve yaralıların olduğunu belirtti.
ABD'de lisede silahlı saldırı (3)
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 14 Şubat () - ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıdan kaçarak kurtulan öğretmen Melissa Falkowski, saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü...
15 Şubat 2018 Perşembe 01:03
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