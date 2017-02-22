Nafiz Albayrak / New York, 21 Şubat, () - ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde, Ben Taub Hastanesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri akın ederken, saldırıda ölen yada yaralanan olup olmadığı açıklığa kavuşmadı.
ABD'de hastanede silahlı saldırı (1)
Nafiz Albayrak / New York, 21 Şubat, () - ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde, Ben Taub Hastanesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri akın ederken, saldırıda ölen yada yaralanan olup olmadığı açıklığa...
22 Şubat 2017 Çarşamba 00:07
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