ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik yaptığı iddiası

Nafiz Albayrak / New York, 10 Mart () - ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından kısa süre sonra istifasını istediği Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in, Türkiye için lobi faaliyetleri yürüttüğü ileri sürüldü.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Flynn’in Trump’a danışmanlık yaptığı sırada Türkiye için para karşılığında lobicilik yaptığı belirtildi.

Haberlere göre, Flynn’in danışmanlık şirketi Flynn Intel Group, ABD'deki seçimlerden önce ve sonra Türkiye ile bağları olduğu ileri sürülen Inovo BV için lobicilik yapmaktaydı.

Flynn’in ayrıca Türkiye'den bazı bakanlar ile seçimlere iki ay kala New York’ta gizlice buluştuğu da öne sürüldü. Buna kaynak olarak da Inovo’nun kurucusu Türk işadamı Kamil Ekim Alptekin gösterildi.

Inovo BV'nin Flynn’in şirketine 9 Eylül ile 14 Kasım tarihleri aralığında 535 bin dolar ödediği belirtilen haberlerde, şirketin hedefinin "Fethullah Gülen'e yoğunlaştığı" öne sürüldü.

Flynn’in şirketinin Eylül ayında Inovo için lobicilik yaptığını duyurduğu, ancak Adalet Bakanlığı'na "yabancı ajan" olarak kayıt yaptırılmadığı belirtildi.

Flynn’in yaptığı lobicilik faaliyetinin amacının, "darbe girişiminin ardından ABD'de kilit topluluklarda Türkiye’deki iş iklimine ilişkin algıyı onarmaya yardımcı olmak" olduğu öne sürüldü ve Flynn’in bu dönemde Fethullah Gülen ile ilgili yazılar kaleme aldığı belirtildi.