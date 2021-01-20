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ABD'de devir teslim günü... Güvenlik önlemi hat safhada

Tüm dünyanın güzü bugün ABD'de yapılacak başkanlık devir teslim törenine çevrildi. Tören için binlerce Ulusal Muhafız'ın görevlendirildiği törende, açılış konuşmasını Biden yapacak. 45. Başkan Donald Tramp'ın törene katılmayacağı bildirildi.

DIŞ HABERLER 20.01.2021, 10:27 Murat Aydın
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ABD'de devir teslim günü... Güvenlik önlemi hat safhada

Tüm  dünyanın güzü bugün ABD'de yapılacak başkanlık devir teslim törenine çevrildi. Tören için binlerce Ulusal Muhafız'ın görevlendirildiği törende, açılış konuşmasını Biden yapacak. 45. Başkan Donald Tramp'ın törene katılmayacağı bildirildi. . Biden ve Harris, yemin töreni sonrası ordu mensuplarıyla birlikte Biden'a barışçıl bir güç aktarımını yansıtan ve uzun süredir devam eden bir askeri gelenek olan Pass in Review törenine katılacak. Törende sahnede yıldızlar olacak.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bugün tarihi bir ana tanıklık edecek. Seçilmiş başkan Joe Biden, Temsilciler Meclisi tarafından ikinci kez azledilen Donald Trump'tan görevi devralacak.

BİNLERCE ULUSAL MUHAFIZ GÖREVLENDİRİLDİ

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Biden'ın ve Kamala Harris'in görev teslim töreninin programı açıklandı. Binlerce Ulusal Muhafız'ın güvenlik gerekçesiyle törende hazır bulunacağını duyurulurken, devir teslim töreninin programında ilklere de imza atılacak.

Yemin töreni sonrası görevi devralacak olan Joe Biden’ın koronavirüs salgını ve ABD yönetimi konusundaki vizyonunu ortaya koyan bir açılış konuşması yapacak. Törene 45’inci Başkan Donald Trump’ın Yardımcısı Mike Pence'in katılması bekleniyor.

ÜLKE TARİHİNDE İLK DEFA "İKİNCİ BEYEFENDİ" ÜNVANI KULLANILACAK

Biden ve Harris ikilisinin yemin töreni sonrası Başkan Biden ve eşi İlk Hanımefendi Dr. Jill Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi İkinci Beyefendi Douglas Emhoff, ordu mensuplarıyla birlikte Doğu Cephesinde Pass in Review törenine katılacak.

Bu tören, geleneksel olarak yeni bir Başkomutana (Joe Biden) barışçıl bir güç aktarımını yansıtan ve uzun süredir devam eden bir askeri gelenek olarak biliniyor.

ARLINGTON ULUSAL MEZARLIK ZİYARETİNE ESKİ BAŞKANLAR KATILACAK

Başkan Biden ile eşi Dr. Biden ve Başkan Yardımcısı Harris ile eşi İkinci Beyefendi Emhoff, Meçhul Askerin Mezarı'na çelenk koymak için Arlington Ulusal Mezarlığı'nı ziyaret edecek. Onlara eski Başkan Barack Obama ve Michelle Obama, eski Başkan George W. Bush ve Laura Bush, eski Başkan Bill Clinton ve Hillary Clinton da katılacak.

TÖRENDE SAHNE JLO VE LADY GAGA'YA EMANET

Trump'ın katılmayacağını açıkladığı törende ise yıldızlar geçidi olacak. Jennifer Lopez ve Lady Gaga'nın sahne alacağı törende, Gaga'nın ulusal marşı söylemesi bekleniyor. 

TÖRENİ TOM HANKS SUNACAK

Biden, ordunun her bölümünün temsil edildiği ‘Başkanlık Eskortuyla’ birlikte 15. Cadde'den Beyaz Saray'a gidecek. Biden’ın Beyaz Saray’a gelmesinin ardından ünlü sinema yıldızı Tom Hanks'ın sunuculuğunda 90 dakikalık canlı yayın gerçekleştirilecek.

Programda, Biden ve Harris’in yanı Jon Bon Jovi, Foo Fighters, John Legend, Eva Longoria, Demi Lovato, Bruce Springsteen, Justin Timberlake ve Kerry Washington yer alacak.

#abd #donaltTramp #Biden #başkan #Devirteslim #beyazsaray
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