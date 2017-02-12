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ABD'de casuslukla suçlanan Çinli Atina’da tutuklandı

Io Chokona / Atina, 11 Şubat () – Atina'da 52 yaşında olduğu öğrenilen Çin vatandaşının casusuluk yaptığı gerekçesiyle kaldığı otelde tutuklandı. HSI (Homeland Security Investigations) ile irtibatta ve işbirliğinde bulunan Yunanistan...

ABD'de casuslukla suçlanan Çinli Atina’da tutuklandı

Io Chokona / Atina, 11 Şubat () – Atina'da 52 yaşında olduğu öğrenilen Çin vatandaşının casusuluk yaptığı gerekçesiyle kaldığı otelde tutuklandı. HSI (Homeland Security Investigations) ile irtibatta ve işbirliğinde bulunan Yunanistan polisi aldığı istihbarata dayandırarak tutukladığı şüphelinin, ABD'de de arandığı ortaya çıktı. İzin almadan almadan ve ABD yasalarını çiğneyerek bir denizcilik şirketi adına bilgi kaydeden, deşifre eden ve yönlendiren büyük menzilli bir verici ile askeri uygulamaları olan uydu modemi satın almaya çalışması üzerine, 2013'te ABD'de aleyhinde tutuklama kararı çıkarmıştı. Dubai üzerinden Atina Eleutherios Venizelos Havaalanına indiği andan itibaren takip edilen Çinli, Atina merkezinde kaldığı otelde tutuklandı ve Atina Temyiz Mahkemesine sevk edildi.

 

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