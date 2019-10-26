banner314

banner325

Son Dakika

ABD'de bir cip trafik polisine çarptı

ABD, () - ABD'de trafikte hızla ilerleyen bir cip, okul bölgesinde görevde olan bir trafik polisine çarptı.Cip sürücüsünün olay sırasında cep telefonunu kullandığı belirtilirken, hastaneye kaldırılan trafik polisinin durumunun iyi olduğu...

DIŞ HABERLER 26.10.2019, 19:26

ABD, () - ABD'de trafikte hızla ilerleyen bir cip, okul bölgesinde görevde olan bir trafik polisine çarptı.Cip sürücüsünün olay sırasında cep telefonunu kullandığı belirtilirken, hastaneye kaldırılan trafik polisinin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Olay, Güney Karolina eyaletinde yer alan Kershaw bölgesinde meydana geldi. Yerel saat ile 07.10'da meydana gelen olayda, trafikte hızla ilerleyen bir cip, bir ilkokul civarında görevde olan trafik polisi Chelsea Cockrell'e çarptı. Olay sırasında, Cockrell'in polis aracındaki çakar lambaların açık olduğu ve kendisinin de yansıtıcı sarı yeleğini giydiği belirtildi.

Öte yandan, görgü tanıkları Cockrell'e çarpan sürücünün okul bölgesinde saatte yaklaşık 65 km hızla gittiğini iddia ederken; yetkililer de sürücünün olay sırasında cep telefonunu kullandığını kabul ettiğini duyurdu. Ayrıca, hastaneye kaldırılan Cockrell'in durumunun iyi olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çarpma anı polis kamerasınca kaydedildi. 

Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ekim 2019
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:46
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Trabzonspor 8 15
3. Sivasspor 9 15
4. Fenerbahçe 8 14
5. Başakşehir 8 14
6. Malatyaspor 8 13
7. Galatasaray 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 9 12
10. Çaykur Rizespor 9 11
11. Antalyaspor 9 11
12. Göztepe 8 9
13. Beşiktaş 8 9
14. Ankaragücü 9 9
15. Denizlispor 8 8
16. Kasımpaşa 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 8 17
3. Balıkesirspor 9 16
4. Akhisar Bld.Spor 8 16
5. Fatih Karagümrük 8 15
6. Altay 8 15
7. Bursaspor 9 15
8. Keçiörengücü 9 14
9. İstanbulspor 9 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Boluspor 9 8
13. Menemen Belediyespor 8 8
14. Osmanlıspor 8 7
15. Adanaspor 9 7
16. Altınordu 9 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Sheffield United 10 13
8. Bournemouth 10 13
9. West Ham 10 13
10. Tottenham 9 12
11. Burnley 9 12
12. Brighton 10 12
13. Wolverhampton 9 11
14. Aston Villa 10 11
15. M. United 9 10
16. Everton 10 10
17. Newcastle 9 8
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Villarreal 10 17
4. Granada 9 17
5. Real Sociedad 9 16
6. Atletico Madrid 9 16
7. Sevilla 9 16
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Leganés 10 5
20. Espanyol 9 5