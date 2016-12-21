ABD Büyükelçisi: Rusya, 25 yıldır Ukrayna'yla savaşıyor

Deniz Berktay/Kiev, 21 Aralık, ()-ABD'nin Kiev Büyükelçisi Marie Jovanovitch, Sovyetler Birliği'nin dağıldığı zamandan bu yana Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş yürüttüğünü söyledi.

Kiev'de katıldığı bir etkinlikte konuşan Jovanovitch, Rusya'nın Ukrayna'ya uyguladığı hibrit (karma) savaşın, karma savaş terimi ortaya çıkmadan çok önce başladığını dile getirdi. Büyükelçi Jovanovitch, Ukrayna'nın 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasından itibaren, Rusya'nın Ukrayna'ya karma savaş tekniğini uygulamakta olduğunu ifade etti. Jovanovitch diğer taraftan, ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin, bundan sonra da etkin şekilde süreceğini kaydetti.