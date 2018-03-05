ABD Büyükelçiliği yarın da kapalı olacak

İstanbul, 5 Mart () - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle, 6 Mart Salı günü de kapalı olacak.

ABD Büyükelçiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elçilik hizmetlerinin ne zaman başlayacağı daha sonra duyurulacak.

Sadece acil hizmetlerin verileceği belirtilen açıklamada, ABD vatandaşlarından büyükelçilik binasından uzak durmaları istendi ve şu uyarılar yapıldı:

- Büyük kalabalıklardan uzak durun,

- Elçilik'ten uzak durun,

- Popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın,

- Güvenliğiniz ile ilgili ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirin,

- Gelişmeler için yerel medyayı izleyin,

- Dikkat çekmemeye çalışın.