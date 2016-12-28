ABD Büyükelçiliği: İŞİD’i desteklemiyoruz

Ankara’da bulunan ABD Büyükelçiliği, ABD’nin Suriye'de "terörist gruplara destek verdiği iddiaları"nı yalanladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD’nin İŞİD ve YPG gibi terörist oluşumları desteklediğine dair elinde kanıtlar olduğunu söylemesi üzerine ABD Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, “ABD hükümeti İŞİD’i desteklememektedir. ABD hükümeti geçmişte İŞİD’i yaratmamış veya desteklememiştir. ABD hükümetinin İŞİD’e destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 27 Aralık'ta düzenlenen basın toplantısındaki, "Bizi DAEŞ'i (İŞİD) desteklemekle suçluyorlardı, şimdi onlar buradan yok oldular ve DAEŞ de aralarında olmak üzere terörist oluşumları destekliyorlar" iddiası üzerine yayınlanan açıklamada bu iddialar reddedildi.

Tıpkı Türkiye gibi ABD’nin de İŞİD tarafından gerçekleştirilen terörist saldırılara maruz kaldığını ifade eden açıklamada şöyle denildi:

“ABD Hükümeti PKK ya da YPG’ye silah ya da patlayıcı sağlamamıştır. Bizler PKK’nın terör saldırılarını ve Türkiye’de gerçekleştirdiği menfur eylemlerini tekrar tekrar kınadık. İŞİD’e karşı yürütülen harekat boyunca yaptığımız gibi, İŞİD’i yenme çabalarımızı nasıl arttırabileceğimizi ve iki ülke halkını da tehdit eden bu belayı nasıl ortadan kaldırabileceğimizi belirlemek için, Türk hükümetindeki muhataplarınızla yakından çalışmayı sürdürüyoruz. Bu aynı zamanda, El Bab çevresinde İŞİD’le müacdele eden Suriye muhalefetini ve Türk güçlerini en iyi nasıl destekleyebileceğimize ilişkin süreğene görüşmelerimizi de içermektedir.”