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ABD: Bütün dünya İran'ı izliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Aralık () - ABD, İranlı yetkililerin ülke çapında başlayan hükümet karşıtı gösterilere nasıl karşılık vereceğini "izlediğini" söyledi. İran'ın çeşitli kentlerinde baş gösteren hükümet karşıtı...

ABD: Bütün dünya İran'ı izliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Aralık () - ABD, İranlı yetkililerin ülke çapında başlayan hükümet karşıtı gösterilere nasıl karşılık vereceğini "izlediğini" söyledi.
İran'ın çeşitli kentlerinde baş gösteren hükümet karşıtı protestolara ülke çapında milyonlarca insan katıldı. Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklama, "İranlıların yönetimin yolsuzluğu ve ulusun servetini teröre finanse etmek için boşa harcamaları" sebebiyle tepkili olduklarını belirtirken, ABD Dışişleri Bakanlığı düzinelerce protestocunun tutuklandığını belirtti.
Cuma günü İran'ın başkenti Tahran'a da yayılan protestolar, 2009 yılındaki reform yanlısı eylemlerden beri İran halkı arasındaki en büyük fikir uyuşmazlığı olarak kaydediliyor. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran hükümeti kendilerini ifade etme dahil olmak üzere, vatandaşlarının haklarına saygı göstermelidir. Bütün dünya İran'ı izliyor" dedi. Sanders'ın paylaşımı daha sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın sayfasında da yer aldı.
İran'ın başkenti Tahran dışında Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum kentlerinde de artan protestolarla ilgili İran Başkan Yardımcısı Eshaq Jahangiri, protestoların arkasında hükümet muhaliflerinin olduğunu iddia ederken, "Ülkede son günlerde baş gösteren olayların bazı ekonomik problemlerin vesilesiyle oluştuğunu düşünüyorduk fakat artık bu olayların arkasında farklı bir durum olduğunu düşünüyoruz. Bu protestolarla hükümete zarar verebileceğini düşünenler kendilerine zarar verecek" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı ise İran'da devam eden eylemlerin önüne geçilmesi için bütün ülkeleri "İran halkının temel insani haklarını savunma ve yolsuzluğun sona ermesini destekleme" çağrısında bulundu.

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