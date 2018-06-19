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ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekiliyor

Nafiz Albayrak / New York, 19 Haziran () - ABD yönetimi, uluslararası bir kurumdan daha çekilme kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, Cenevre merkezli BM İnsan Hakları...

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekiliyor

Nafiz Albayrak / New York, 19 Haziran () - ABD yönetimi, uluslararası bir kurumdan daha çekilme kararı aldı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekilme kararını, Türkiye saati ile 24:00'de açıklamaları bekleniyor.
Nikki Haley, İsrail aleyhine önyargılı olduğu gerekçesiyle, 47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi'nden geçen yıl çekilme tehdidinde bulunmuştu. ABD'nin kararı, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid El Hüseyin'in Başkan Donald Trump’ın göçmenlere “sıfır tolerans” uygulamasına ve sınırı yasa dışı yollarla geçen ailelerin çocuklarının ellerinden alınarak ayrı yerlerde tutulmasına yönelik sert eleştirilerden sonra aldı.
ABD, daha önce de Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve İran Nükleer Anlaşması gibi uluslararası kurum ya da anlaşmalardan çekildiğini duyurmuştu.

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