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ABD Başkanı ile First Lady arasında 'el tutuşma' krizi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 25 Nisan () - ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump arasında yaşandığı öne sürülen soğukluk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron'u karşılama töreninde de kameralara yansıdı....

ABD Başkanı ile First Lady arasında 'el tutuşma' krizi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 25 Nisan () - ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump arasında yaşandığı öne sürülen soğukluk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron'u karşılama töreninde de kameralara yansıdı. Tören sırasında kameralara poz verilirken Donald Trump ile Melania Trump arasında 'el tutuşma krizi' yaşandı.
Kameralara yansıyan görüntülerde, Başkan Trump sol yanında duran eşi Melania ile önce el teması sağlamaya çalıştı. İlk olarak elini eşinin eline değdiren Trump, hiç bir tepki gelmemesi üzerine önce serçe parmağı sonra yüzük parmağı daha sonra da üç parmağını kullanarak Melania Trump'ın elini tuttu. Gönülsüzce Trump'n elini tuttuğu gözlenen ve bunu beden diliyle de açıkça göstermekten kaçınmayan Melania Trump, poz verdikleri kırmızı halıdan ayrılır ayrılmaz Başkan Trump'ın elini bırakarak bir iki adım geriden yürümeyi tercih etti.
Melania Trump, 2017'deki İsrail ziyaretinde karşılama töreni sırasında da eşinin elini tutmayı reddetmiş, tepkisini eşinin elini sert bir şekilde iterek göstermişti.

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