ABD Başkanı Donald Trump İsrail’de

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ziyaretinde ABD tarihinin en büyük silah anlaşmasını imzaladıktan sonra İsrail’e geçti.

Seçim kampanyasında 11 Eylül’ün arkasında olmakla suçladığı Suudi Arabistan’la 110 milyar dolarlık silah anlaşmasına imza atan ABD Başkanı Donald Trump Tel Aviv Havalimanı’nda İsrail Cumhurbaşkanı, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eşi Sara tarafından karşılandı.

Trump’ı taşıyan Air Force One uçağı Ortadoğu ziyaretinin ikinci durağı olan İsrail’e öğle saatlerinde iniş yaptı.

ABD Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini Riyad’a gerçekleştiren Trump, Tel Aviv'e inişiyle, Riya’dan Tel Aviv’e ilk direk uçuşu da gerçekleştirmiş oldu.

Trump’ın Tel Aviv’deki görüşmelerinin temelinde İsrail- Filistin barışının sağlanması, barış görüşmelerinin ABD öncülüğünde yürütülmesine ilişkin konular yer alıyor. İsrail Filistin Barış görüşmelerinin yeniden başlatılması yönünde görüşmeler gerçekleştirecek olan Trump’ın Kudüs’te Yahudilerin kutsal mekanı olan Batı Duvarını da ziyaret etmesi bekleniyor.

Başkent Tel Aviv’de güvenlik önlemleri had safaya ulaşırken, havaalanı ve çevresinde özel eğitimli köpeklerle bomba araması yapılıyor.

İsrail’den sonra Donald Trump’ın Filistin topraklarına da geçmesi bekleniyor. 24 Mayıs’ta Trump, Vatikanı da ziyaret edecek.

Görüntü Dökümü:

Trump’ın uçaktan inişi

İsrail Cumhurbaşkanı

Netanyahu ve karısı Sara ABD Başkanını karşılıyor

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