ABD Başkanı Biden; 'Irksal Eşitlik' temalı kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında, polisin boynuna bastırarak öldürdüğü George Floyd ve ırkçılık ile ilgili açıklamalarda bulunurken "ırksal eşitlik" temalı 4 kararnameyi imzaladı.

Gözaltına alınırken polisin muamelesi sonucu hayatını kaybeden George Floyd ve ırkçılık konularına değinen Biden, "Birçok Amerikalının görmediği veya görmeyi reddettiği olay artık göz ardı edilemezdi" ifadelerini kullandı. Floyd'un gözaltına alındığı anlarda çekilen görüntülerin ABD ve dünyada tepki çektiğini belirten Biden, bir hayata mal olan 8 dakika 46 saniyenin milyonlarca insanın 'gözünü açtı'ğını söyledi.

4 KARARNAMEYE İMZA ATTI

Polis memurunun Floyd'un boynuna bastırdığı dizinin adaletin boynundaki diz olduğunu ifade eden Biden, ardından "ırksal eşitlik" temalı 4 kararnameyi imzaladı.

OBAMA DÖNEMİNE DÖNÜŞ

ABD'nin yeni başkanı Biden, görevi devraldığı ABD eski Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararların tam tersini uygulamaya başladı. Biden'in aldığı kararların, ABD eski Başkanlarından Barack Obama yönetiminin politikasına geçişi yeniden başlattığı yorumuna neden oldu.

BAŞKA KARARNAME DE BULUNUYOR

ABD Başkanı Biden’ın imzaladığı kararnameler içinde ABD Adalet Bakanlığının özel hapishaneler ile herhangi bir sözleşmeyi yenilememesi yönünde bir kararname de bulunuyor.

SEÇİM VAADİYDİ

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’de geçtiğimiz yıl yaşanan ırkçılık karşıtı protestoların ardından seçim kampanyası vaatlerinden birinde, ülkedeki ırksal eşitliği artırmaya yönelik bir dizi kararname ve başkanlık kararı imzalayacağını ifade etmişti.