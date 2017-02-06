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ABD Başkan Yardımcısı Pence: Rusya yaptırımları Ukrayna’daki duruma bağlı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Şubat () - ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence, ABD’nin Rusya’ya uygulanan yaptırımların Ukrayna başta olmak üzere uluslararası arenadaki tavırlarına bağlı olacağını bildirdi. Pence ABC TV kanalında...

ABD Başkan Yardımcısı Pence: Rusya yaptırımları Ukrayna’daki duruma bağlı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Şubat () - ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence, ABD’nin Rusya’ya uygulanan yaptırımların Ukrayna başta olmak üzere uluslararası arenadaki tavırlarına bağlı olacağını bildirdi.

Pence ABC TV kanalında yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’nın egemenliğini ihlal etmeye devam etmesi halinde yaptırımlar uygulanmaya devam edecek mi?” sorusuna, “Bu soruya yanıtı önümüzdeki aylarda alacağız. Tüm bunların Rusya’nın tavrındaki değişikliklere bağlı olacak” şeklinde yanıt verdi.

Pence, “ABD Başkanı Donald Trump, mevcut ABD idaresinin önceliğinin IŞİD terör örgütüyle mücadele olduğunu herkese anlattı. Rusya da IŞİD ile mücadele konusunda ilgili. Eğer işbirliği imkanımız varsa Trump’ın ilişkilerin düzelmesi için imkanları değerlendireceğini düşünüyorum” diye konuştu.

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