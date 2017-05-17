ABD () - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Twitter hesabından Beyaz Saray'daki ikili görüşmenin ardından geçilen heyetler arası görüşmeden fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile evli olan Berat Albayrak'ın Trump'ın başdanışmanlarından ve aynı zamanda Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner ile karşılıklı oturduğu görüldü.
ABD Başkan Yardımcısı Pence de heyetler arası görüşmeye dair fotoğraf paylaştı
ABD () - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Twitter hesabından Beyaz Saray'daki ikili görüşmenin ardından geçilen heyetler arası görüşmeden fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile evli...
17 Mayıs 2017 Çarşamba 09:56
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