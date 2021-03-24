ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den Çin'e Uygur yaptırımı!

Avrupa Birliği (AB), Doğu Türkistan’da yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

Reuters haberine göre, 4 Çinli yetkiliye yönelik yaptırım kapsamında bu kişilerin AB ülkelerine seyahat etmesi engellenirken, AB'deki mal varlıkları da donduruluyor.Böylece AB otuz yıl sonra Çin'e ikinci defa insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım kararı almış oldu. AB en son 1989 yılında Tiananmen Meydanı'ndaki protestoların şiddet ile bastırılması sonucu iki Çinli ile bir firma yaptırım listesine alınmıştı.

AMERİKA’DAN DÖRT ÇİNLİ YETKİLİYE YAPTIRIM KARARI

Ayrıca ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, iki Çinli yetkiliyi yaptırım listesine alırken, İngiltere de 4 Çinli yetkili ve bir kuruluşa yaptırım kararı açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Çin'in Doğuı Türkistan’daki politikalarını gerekçe göstererek iki Çinli yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırım listesine alınan kişilerin, Doğu Türkistan’daki Çin Komünist Partisi Xinjiang Üretim ve İnşaat Kolordusu Komite Sekreteri Wang Junzheng ve Kamu Güvenliği Bürosu başkanı Chen Mingguo olduğu ifade edildi.



ÇİNLİLER KÜRESEL MAGNİTSKY YASASI İLE SUÇLANDI

Açıklamada, bu Çinli yetkililerin Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında giren 13818 nolu başkanlık kararnamesi gereğince yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Bu yaptırımların Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Kanada tarafından söz konusu kişilere uygulanan yaptırımların tamamlayıcısı olduğu belirtilen açıklamada, "ABD, Doğu Türkistan’da yaşanan Soykırım için hesap sorma konusunda tüm finansal gücünü kullanmaya kararlıdır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, bu kişilere ait ABD'deki tüm malvarlığının dondurulduğu, ABD vatandaşlarının bu kişilerle iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.



İNGİLTERE'DEN DE YAPTIRIM GELDİ

Bununla birlikte İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, 4 Çinli yöneticiye ve Doğu Türkistan’daki Çin Komünist Partisi Xinjiang Üretim ve İnşaat Kolordusu ve Çin Komünist Partisi Xinjiang Kamu Güvenlik Bürosuna yönelik yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Raab, Çinli yetkililerin Doğu Türkistan’daki ÇKP Siyasi-Hukuk Komitesi eski Sekreteri Zhu Hailun, Doğu Türkistan’daki ÇKP Bölge Genel Sekreter Yardımcısı Wang Junzheng , Kamu Güvenliği Bürosu başkanı Wang Mingshan ve Başkan Yardımcısı Chen Mingguo olduğunu açıkladı.